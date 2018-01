Skidefuld og på knallert med tre dolke

For det første kørte han altså over for rødt lys. Han havde ikke fastspændt hjelm på. Og da han blev standset af en patrulje viste det sig først, at han ikke havde lovpligtig forsikring til knallerten, og ydermere havde han en promille en hel del over det tilladte.

Endelig viste det sig, at han i transportrummet på knallerten havde tre dolke af varierende længde. Han blev sigtet for spirituskørsel, for at køre uden hjelm, for at køre over for rødt og for at køre uden fastspændt hjelm og endelig for overtrædelse af knivloven.