Se billedserie Vandtemperaturen i Karrebæksminde er denne dag 1,2 grader, men det lader ikke til at ryste Eydna Gudmundsson og Annelise Sørensen.

Skavanker forsvinder i det kolde vand

Næstved - 27. januar 2021 kl. 08:58 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen

Det er lørdag og klokken er 10 på en smuk, frostklar dag. Lufttemperaturen siger minus fem grader og vandet er 1,2 grader "varmt".

Annelise Sørensen og Eydna Gudmundsson er ved at hoppe i badedragten i det fri foran vinterbadeklubben Isfuglen i Karrebæksminde. De er to seje kvinder fra Næstved på henholdsvis 64 og 61 år, der begge passer jobs i det daglige. De mødes hver weekend - og det hænder også på en hverdag - for at dyppe sig i bølgen blå.

Annelise Sørensen fik overtalt veninden Eydna Gudmundsson til at vinterbade,og nu har de meldt sig ind i vinterbadeklubben Isfuglen i Karrebæksminde. Fotos: Dorte Rye Silbo

Isfuglens faciliteter, der blandt andet rummer sauna og omklædningslokaler, er lukket grundet coronapandemien.

- Coronaen har gjort, at vi har mere tid til at bade, fordi man ikke skal en hel masse andet i denne tid. Og ofte går vi en tur bagefter med vores mænd i Karrebæksminde - så har vi først fået kulden i vandet, og får bagefter varmen af en gåtur, fortæller Eydna Gudmundsson.

Istapper på stigen Nu er badedragten kommet på. Og strikhuen for selvom det føles skørt, så varmer den godt om hovedet. De har i dag valgt Isfuglens stige på bådsiden. Her kan de ikke bunde, så det er direkte ned i det kolde hav. De går forsigtigt, fordi der er istapper på stigen og nedgangen er lidt glat.

På strandsiden er der også en stige, hvor vandet ellers føles lidt friskere, men her er udfordringen at de kan bunde, og derfor ikke kan komme hurtigt under.

Annelise Sørensen (tv) og Eydna Gudmundsson nøjes ikke med én tur i vandet, ofte er de under tre gange for de næste føles endnu bedre.

I vandet ligner de nogen, der nyder det. Der er få spøjse grimasser. Sagte lyder det: "Det er koldt!" og smilet kommer frem. De kommer op igen, og til avisens udsendtes store overraskelse er de på vej ned ad stigen igen.

- Det er nemmere anden gang, så er vi lidt varmere. Tit dypper vi os tre gange, fortæller de med et smil.

Nu er badningen slut for denne gang. Tøjet skal på og Eydnas mand er klar med den varme kakao, der har ventet i rygsækken.

Så lad os dog prøve... Veninderne begyndte at vinterbade i oktober sidste år, og der har absolut ikke været nogen glidende overgang. - Det har været i kraftig blæsevejr. En gang blæste vores sko væk, siger de to og griner. Det er da selvfølgelig mest rart, når solen skinner. Det er de enige om.

I begyndelsen skulle der lidt overvindelse til, men nu er det ikke længere noget problem for Eydna Gudmundsson (tv) og Annelise Sørensen, at dyppe sig i det kolde hav ved Isfuglen i Karrebæksminde. Fotos: Dorte Rye Silbo

Annelise Sørensen havde prøvet at vinterbade nogle gange inden hun fik overtalt Eydna: - Det var over et glas rødvin, og efter det andet glas sagde hun: "Så lad os dog prøve til trods for mange undskyldninger". Så det glemmer jeg ikke til næste gang, jeg skal lokke Eydna med noget, smiler Annelise Sørensen.

Mindre kuldskær - Normalt er jeg meget kuldskær, men det kolde vand giver positiv energi, og gør noget godt for kroppen. Blodgennemstrømningen bliver bedre, og jeg er ikke længere så kuldskær. Selvom det føles koldt lige i øjeblikket, bliver man varm alligevel, fortæller Eydna Gudmundsson, der ofte går forrest, hvis der skal findes undskyldninger for ikke at mærke gyset.

- Min datter Kimmie er med os hver anden gang, og hun lider meget af hovedpine og spændinger. De smerter forsvinder, når hun vinterbader. Så det gør bare noget godt, tilføjer Annelise Sørensen.

Grin og godt humør

- At vi er blevet vinterbadere betyder selvfølgelig også noget, fordi vi ikke er to "stueplanter". Vi er vant til og glade for at være ude. Og det er rart, at vi kan inspirere hinanden til at komme afsted i stedet for at "sofaen kalder", siger Eydna Gudmundsson.

- Det er en skøn oplevelse, og vi griner meget. Det gør bare noget godt i en mørk tid.

Veninderne er klar til omklædning efter en dukkert. De synes selv, at det er lidt skørt med strikkede huer, men de varmer så dejligt.

- Ud med vinterdepression og ind med energien, siger Annelise Sørensen resolut.

Veninderne blev medlem af Isfuglen i december, og havde stået på ventelister i flere måneder. De ville gerne gøre brug af vinterbadeklubbens faciliteter. De glæder sig til, at der igen bliver åbnet for saunaen, og når omklædningen kan foregå indendørs.