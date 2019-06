Skatteydere modtager millionregning efter sprogskoles konkurs

Næstved Kommune stævnede i sommeren 2018 NSI for ikke at have betalt regningerne for lønudgifter, som kommunen havde lagt ud for. Derudover mener kommunen, at NSI har fremsendt for store regninger i forbindelse med sprogundervisning af kommunens flygtninge, og at NSI har ladet kursister bestå, der ikke havde det faglige grundlag for at bestå.