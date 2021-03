Da politiet ankom til mandens bopæl i Lov, fandt de et skarpladt jagtgevær bag hoveddøren. Men det var ikke nok til, at manden blev dømt for våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder. Arkivfoto

Skarpladt våben bag hoveddør var ikke en skærpende omstændighed

Ved Retten i Næstved blev manden fundet skyldig i våbenbesiddelse, men dommeren mente ikke, at der var tale om særligt skærpende omstændigheder. Det havde anklagemyndigheden ellers påstået, og derfor overvejede man at anke sagen til Østre Landsret.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her