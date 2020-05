Skandaleramt musikstjerne opgiver: Færdig med festival

Heidi Mørkeberg er formand for den nystiftede Danmark Dejligst Støtteforening. Musikeren Rasmus Nøhr ønskede ikke længere at stå i spidsen for festivalerne. Foto: Esben Thoby

Næstved - 07. maj 2020 kl. 04:43 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Musikeren Rasmus Nøhr er færdig som arrangør af Danmark Dejligst. Det betyder dog ikke, at festivalen får dødsstødet.

I stedet er nemlig oprettet Danmark Dejligst Støtteforening, hvor Heidi Mørkeberg har sat sig i formandsstolen. Hun har været tovholder i Karrebæksminde, som har været fast stop på festivalturnéen siden 2016.

For Rasmus Nøhr har det været en skandaleombrust tid som arrangør af festivalen, der startede tilbage i 2012. I 2015 skød pokerstjernen Gus Hansen, der også var Rasmus Nøhrs barndomsven, penge i Danmark Dejligst, men det endte med at koste de to venskabet efter adskillige timer i by- og landsretten.

Således mente Gus Hansen, at Rasmus Nøhr havde snydt ham for mere end en million kroner. I byretten blev musikeren da også dømt til at betale erstatning, men blot på 90.000 kroner. Det beløb blev hævet betragteligt i landsretten, som dømte Rasmus Nøhr til at betale 400.000 kroner.

Også andre har ment, at de er blevet snydt af musikeren i forbindelse med festivalen. For eksempel blev det en stor historie i medierne, at Ørslev Gymnastik og Idrætsforening måtte true med inkasso, før Rasmus Nøhr endte med at betale knap 10.000 kroner for salg af mad- og drikkevarer.

Trods skandalerne har Danmark Dejligst været et godt brand i Karrebæksminde, hvor der har været mellem 10.000 og 12.000 gæster de seneste år. Meningen var da også, at festivalen skulle løbe af stablen igen i år, men grundet coronakrisen bliver det først i 2021.

Sjællandske har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Nøhr.