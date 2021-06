Alexander Kongstad fik sin HTX eksamen med skolens højeste gennemsnit. Foto: EUC Sjælland

Skal på nye eventyr i livets skole

Næstved - 22. juni 2021

Nu kan de lyse sommernætter endelig begynde. Det har været et langt år med covid-19 restriktioner, som fortsat gælder, men heldigvis er lempet i sådan et omfang at familie og venner kunne tage imod den første glade student på HTX Næstved på EUC Sjælland, der er Alexander Kongstad, 1

Eventyr i livets skole Ud over at blive årets første student er Alexander Kongstad også netop hædret for hans målrettethed og flid med et legat af Industri- og Håndværkerforeningen for Næstved og omegn. Evner og egenskaber der har været gældende for Alexander helt til denne sidste eksamensdag, hvor han afsluttede skolens højeste gennemsnit.

Ud og se verden Men nu skal bøgerne lægges på hylden for en tid for opleve livets skole og det helt store eventyr.

- Jeg tager et sabbatår til det sydlige Thailand, Laos, Vietnam og muligvis også Maldiverne og Sri Lanka. Jeg har rejst der med mine forældre, men nu er tiden inde til at jeg gør det på egen hånd. Jeg elsker de asiatiske kulturer, maden og religionerne,« fortæller Alexander. Inden eventyret begynder skal han arbejde som tjener Restaurant Villa Gallina, der hører under Gisselfedt Kloster for at sparre op til eventyret.

Efter sit eventyr ser Alexander frem til at påbegynde studier inden for innovation, som han vil læse enten på DTU eller Syddansk Universitet. Det var netop de fag, han brændte mest for på sin HTX i Næstved.

Innovation og iværksætteri - Jeg elsker fag som teknik og teknologifag. De handler om at udvikle og fremstille et produkt, være innovativ og en iværksætter. Et af vores projekter i 2.g handlede om en system, jeg udviklede i samarbejde med min gruppe, der skulle skabe gode rammer for hjemmearbejde,« fortæller han, og uddyber:

- Jeg synes, man kan bruge den viden fra teknologifagene mange steder, og det er spændende at arbejde sammen med folk, tænke innovativt og have en bæredygtigt tilgang til udvikling. Det sociale her på HTX har også været rigtigt fedt. Det er en rigtig fed skole og nogle gode lærere.

