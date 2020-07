Drengen ville spise chips i timen. Det nægtede læreren og så endte det med kvælertag, vold og 40 dages fængsel til en blot 15-årig dreng. Foto: Dmitry Perov

Send til din ven. X Artiklen: Skænderi om chips: 15-årig dømt for kvælertag mod lærer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skænderi om chips: 15-årig dømt for kvælertag mod lærer

Næstved - 17. juli 2020 kl. 07:15 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var mandag. Det var første time. De havde biologi og drengen kom 20 minutter for sent.

Med sig havde han en pose chips, som han åbnede og gav sig til at gnaske i.

- Vil du ikke være sød at lade være med at spise chips i timen, lød det fra den ene af de to lærere - i specialklassen med blot fem elever for børn med særlige udfordringer.

Drengen gnaskede videre med høje smaskelyde og til sidst blev det for meget for den ene af lærerne, der greb ud efter chipsposen.

Drengen holdt fast. Det endte i tumult, kvælertag - og 40 dages fængsel for vold.

Sådan lyder den korte version af den retssag, der torsdag blev ført mod en 15-årig dreng fra det vestlige hjørne af kommunen.

Dramaet fandt sted mandag den 9. marts, to dage efter at drengen var fyldt 15 år - og to dage inden regeringen lukkede landets skoler ned.

Betinget fængsel

Drengen nægtede sig skyldig, men efter nærmest enslydende vidneforklaringer fra de to lærere, takserede domsmandsretten kvælertaget mod den ene af lærerne til 40 dages fængsel. Straffen blev dog gjort betinget på grund af drengens unge alder.

- Jeg må indrømme jeg blev grebet af panik, da han strammede grebet om min hals, lød det fra læreren.

Forud var gået flere episoder med drengen, som selv fortalte at han har det svært både fagligt og psykisk.

- Når jeg hilste på ham på gangen blev jeg som regel mødt af en strittende langefinger, fortalte den ene af lærerne i retten.

Forsvarer Michael Alstrup-Kristensen begærede frifindelse.

- Jeg synes ikke lærerne håndterede situationen særlig godt. En knægt der bliver trængt op i en krog af to velvoksne skolelærere bør aldrig udløse et fængselsophold, sagde forsvareren.

Drengen slipper for fængsel, med mindre han begår en ny lovovertrædelse i det kommende år og han skal under tilsyn af nævnet for ungdomskriminalitet.

Efter kvælertaget blev drengen smidt ud af skolen. Han går nu på en erhvervslinje og han har gennemgået en børnefaglig undersøgelse, der skal finde ud af, hvad der kan gøres for at få ham på rette spor igen.

relaterede artikler

Motionscyklist banket i asfalten: Anklager afviser sag om vejvrede 05. juli 2020 kl. 04:43

Mild dom i bizar retssag 02. juli 2020 kl. 13:24