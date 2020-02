Skader for 1,5 millioner: 28-årig nægter brandstiftelse

Tilbage i september blev beboerne i en etageejendom på Bogensevej evakueret kort efter midnat, da det brændte fra to forskellige kælderrum i hver sin ende af bygningen, hvilket skabte en kraftig røgudvikling. Et par timer forinden var der også sat ild til en container ikke langt derfra.

Manden er tiltalt for to tilfælde af brandstiftelse, både for containeren og etageejendommen. I sidstnævnte tilfælde bragte han ifølge tiltalen andre menneskers liv i overhængende fare ved at sætte ild til to trædøre i kælderrummene. Heldigvis skete der kun materiel skade, men det løb alligevel op i omkring halvanden millioner kroner.