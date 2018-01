Simon Klint blev fotograferet i en smoking fra dengang han var i Livgarden. 15 kilo senere måtte han vikles ind i husholdningsfilm for at kunne klemme sin krop ned i smokingen.

Sjovt væddemål blev starten på standup-karriere

Næstved - 26. januar 2018 kl. 18:05 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg er jo bare en lallende amatør.

Sådan sagde Simon Klint til Sjællandske, inden han gik på scenen med sit første standup-show i 2014.

Nu er han tilbage igen. Han har lejet Gl. Ridehus på Grønnegades Kaserne og stiller sig til skue med »Ræveperspektiv«.

Den 31-årige sjove mand endte som standup-komiker på baggrund af et væddemål. Han væddede med sin kone om det overhovedet kunne lade sig gøre at sælge 100 billetter. Hvis ikke, skulle hans kone have en taske til 10.000 kroner. Simon Klint solgte 115 billetter i sin hjemby og vandt tre poser Stjernemix sorteret i smagsvarianter.

Nu prøver han igen. Med hjælp fra sin storebror, skal den 32-årige entreprisechef med kone, børn, villa og vovse, gå over grænsen.

- Jeg vil teste mig selv lidt mere. Forhåbentlig til andres morskab, siger Simon Klint.

Med en mikrofon, stativ, simpel scenografi og gennemarbejdet materiale, går Ræven på scenen 23. februar kl. 19. Ræven er Simon Klints øgenavn.

- Jeg aner ikke, hvorfor de begyndte at kalde mig Ræven, men det siges, at jeg er hurtig og smuk, siger Simon Klint.

»Ræveperspektiv« kommer til at handle om alt fra underholdningsbranchen og dyresex til at skulle lovgive til at holde op med at ryge.

- Det er mit forsmåede syn på verden. Jeg ved godt, at jeg er forsmået og at det er til grin, siger Ræven.

Han er en snakkesalig herre, og det er slet ikke så ringe endda, når man skal stå mutters foran et publikum, der har betalt 100 kroner for at rulle rundt af grin.

- Første gang jeg optrådte, gemte jeg mig bag væddemålet, og at jeg var en lallende amatør. Det kan jeg ikke længere. Nu må der gerne være forventninger til mig, siger Simon Klint.