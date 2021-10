Sjællandske deler ud: Prisregn til lokale foreninger

I Herluflille kæmper lokale ildsjæle for at holde byens gamle mølle på vingerne. Her har møllelauget brug for mere plads, så de kan åbne møllen for familier som vil få mulighed for at afprøve de gamle håndværkstraditioner. Sjællandske's velgørende fond støtter møllelauget med en donation på 20.000 kroner.