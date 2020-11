Ann-Mona Kulsø Larsen, minkavler og formand for Sjællands Pelsdyravler frygter, at det nu er slut med minkavl i Danmark. Foto: Bjørn Armbjørn

Sjællandsk pelsdyrformand: Dette er enden på minkavl i Danmark

Det var en rystet formand for Sjællands Pelsdyravlerforening, Ann-Mona Kulsø Larsen, avisen i aftes talte med. Hun havde lige hørt pressemødet, hvor regeringen meldte ud, at samtlige 17 millioner mink på Danmarks omkring 1100 minkfarme skal aflives. Regeringen tager dette drastiske skridt, fordi det er konstateret, at coronavirus er muteret i mink og har spredt sig videre til mennesker. Det store problem er, at den muterede coronavirus har nedsat følsomhed overfor vaccine og derfor kan svække effekten af en kommende vaccine mod coronavirus.