Sjællands bedste handelsby

Næstved vil kæmpe for at bevare positionen som Sjællands førende handelsby uden for København. Derfor har byrådet vedtaget en ambitiøs detailhandelsplan, der skal gøre det muligt at udbygge Næstved Storcenter, opføre et nyt butikscenter med 10-15 butikker og samtidig gøres der plads til en storbutik i IKEA-størrelse.