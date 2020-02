Simpel motion: Gå en tur og få et bedre liv

- Jeg synes, at hun er smadderdygtig, og god til at formidle. Så det var et scoop, da Bente for to år siden sagde ja til at holde foredrag på Herlufsholm. Det blev en kæmpe succes. Alle 300 billetter blev solgt. Jeg er glad for, at vi igen får besøg af Bente Klarlund. Hun gør det for 0 kroner, fordi Team Rynkeby støtter en vigtig sag, siger Pia Galle, der til sommer cykler til Paris for tredje gang med Team Rynkeby Storstrøm.