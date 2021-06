Selvom Simon Gjerø havde studeret kinesisk kultur, var det stadig et kulturchok for ham at blive far i landet. Foto: Martin Rye

Simon blev far i et fremmed land: Ingen havde forberedt ham på, hvad der kom til at ske

Næstved - 08. juni 2021 kl. 14:09 Af Martin Rye Kontakt redaktionen

Han sætter tænderne i en hundepenis. Den føles gummiagtig i munden, men smager overraskende godt. Bagefter er det hundetestiklernes tur. De er hårde uden på men helt bløde indeni.

Manden med kønsorganerne i munden er Simon Gjerø. Han har inviteret sine venner på en lokal restaurant lige midt i Beijing. Guolizhuang hedder den. Oversat til dansk betydet det noget i retning af: indholdet af gryden vil gøre dig stærk. Simon og hans kinesiske kæreste Fu Deng forsøger at få deres første barn og ifølge kinesisk tro, styrker dyrs kønsorganer den mandlige fertilitet. Den spegede menu bliver også kaldt "Essensen af den gyldne buddha" og er sammensat af penisser og testikler fra en okse, et får og en hund.

- De 24 timer efter jeg havde spist det, havde jeg det som om, at jeg havde drukket 10 energidrikke, siger Simon.

Danskeren forsøgte at omfavne Kinas flere tusind år gamle historie og traditioner. Han var godt klar over, at en del af det var ren overtro, men han blev alligevel forført. Dog var det ikke lige det, der stod skrevet på side 1 i den kinesiske far-håndbog. Faktisk følte Simon, at der ikke rigtig var en håndbog.

Derfor har han selv forsøgt at skrive en bog, »Made in China,« hvor han fortæller historien om sit møde med Kina og om at være far i et fremmed land.

Blå bog Navn: Simon Gjerø

Født: 7. august 1974

Uddannelse: cand.mag i kinesisk og moderne Østasien- og udviklingsstudier fra Aarhus Universitet og fra Sichuan University i Kina.

Profession: Forfatter og underviser i Kinesisk og Historie på Næstved Gymnasium.

Bibliografi: Turen går til Beijing (Politiken, 2008), Kaldet til Kina - Danske missionærers liv og oplevelser i Manchuriet 1893-1960 (Univers, 2008), Kinesiske perspektiver (Gyldendal, 2013) og Made in China (Earnshaw Books, 2021).

Made in China kan købes på engelsk over hele verden via Amazon. Bogen er trykt på engelsk i USA, England, Hong Kong/Kina og Danmark.



- Der var et hul i markedet. For jeg kunne ikke finde noget som helst information om at blive udenlandsk far i Kina, siger forfatteren.

Indiana Jones Simon Gjerø er uddannet cand.mag i kinesisk og moderne Østasien- og udviklingsstudier fra Aarhus Universitet og fra Sichuan University i Kina. Interessen for Kina har næsten altid været der. Som 11-årig var han gået på jagt efter sin tipoldefars gamle porcelæn fra Kina. Han bevægede sig ned i et dunkelt kælderværelse. I kassen længst væk på den højeste hylde lå de.

- Det var helt Indiana Jones-agtigt, siger Simon.

Fascinationen af landet fortsatte over årene, og nu var der bare en ting, han manglede.

At besøge landet.

Simon var ikke synderligt imponeret af folkerepublikken, da han i midt 90'erne satte sine fødder på kinesisk grund. Han var landet i Chengdu. En kinesisk by med små 9 millioner indbyggere, i 90'erne omkring 3,5 millioner, og kendt for deres pandaavl. Alt var gråt, fortæller Simon. De grå bygninger smeltede sammen med de tunge skyer og den uigennemtrængelige tåge.

Det var først efter, at han bevægede sig væk fra asfalten og betonmurene, at han lærte at elske Kina. Og så kom Fu.

Gyldne buddha Danskeren og kineseren mødte hinanden ved lidt af en tilfældighed. Simon startede til malerkurser og Fu var læreren. Efter nogle år som venner var timingen rigtig, og de flyttede sammen til Beijing for at starte et nyt liv sammen.

"Essencen af den gyldne buddha" så ud til at hjælpe. For Simon og Fu fik i årene efter to børn i Kina. Luka og Louis. Eller Deng Lujia og Deng Luyi på kinesisk. Hvis man har en kinesisk mor eller far og en udenlandsk ægtefælle har man typisk to navne. Et kinesisk og et vestligt navn. Ifølge Simon har han mødt flere, der har taget nogle alternative vestlige navne.

- Jeg har mødt en, der hed Hitler, fordi han vidste, at han var en stor mand, siger han.

Under graviditeten mødte Simon et samfund, han aldrig havde mødt før. Både ham og Fu spurgte sig selv.

- Hvor er alle de gravide henne?

I Kina er det normalt, at gravide kvinder holder sig inden døre. Kvinden må under ingen omstændigheder bevæge sig uden for, hvis der nu skulle ske noget med barnet. Ideelt set skal kvinde være derhjemme og blive proppet med mad. Det fandt Fu ud af hurtigt, da hun cyklede med sin struttende gravide mave. Flere folk på gaden råbte ad hende og kunne slet ikke forstå, hvad hun lavede ude på gaden.

Da Fu var fire måneder henne, skulle parret finde et hospital at indskrive sig på. Men i Kina gør man det i øjeblikket efter, at de to streger på graviditetstesten har vist sig. Så stort alle hospitaler var enten for dyre eller proppet til randen. De endte dog med at finde et hospital. Lægen, der tog imod dem, havde et bord overdynget med vine og cremer. Simon og Fu kiggede begge undrende på de indpakkede produkter på bordet. Hvad lavede de egentlig der?

Simon havde ingen anelse, men han skulle hurtigt finde ud af, at det er normalt at give læger gaver, for at være nogenlunde skikker på, at man får den bedst mulige behandling.

Der var meget Simon ikke var forberedt på. Han kolliderede med en kultur han var forelsket i og studeret nøje, men det var alligevel et møde, der blev ved med at overraske.

Dystopisk uhyggeligt I tiden efter at Luka og Louis var født forsøgte Simon og Fu at arrangere legeaftaler med andre børn. I Kina har børn i 3-årsalderen en lige så fyldt kalender som en travl forretningsmand. Ifølge Simon var det umuligt at få børnene til at lege sammen, for de skulle jo øve sig i at recitere kinesiske digte.

- Det er virkelig synd for børnene, at de skal vokse op på den måde, siger Fu.

Ikke nok med det begyndte Beijings stigende forurening at påvirke børnene mere og mere. Både Luka og Louis var hårdt plaget af astma og bronkitis.

- Det var dystopisk uhyggeligt, siger Simon i dag.

De tog konsekvensen af det og flyttede i 2013 fra Beijings pulserende og tågede gader til en stille villavej i Næstved. Simon havde fået et job som lærer på Næstved Gymnasium, og Fu kunne fortsætte sit arbejde som kunstner. Efterfølgende kom der også et tredje barn til verden, nemlig Anna, og bor alle sammen på en stille villavej i Næstved.

Lige nu har de ingen planer om at flytte tilbage til Kina. Men kærligheden til landet er på ingen måde forsvundet af den grund, og i hver deres møde med en fjern kultur, har de begge to lært noget.

- Det handler om at være åben for kulturelle udfordringer og forskelligheder. Du skal ikke hænge dig for meget i din egen baggård. Find en ny og fælles vej, siger Fu.