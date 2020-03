Simon Ydesen anbefaler Gyldne gensyn, Suits og Vikings.

Simon Ydesens favoritserier

Næstved - 27. marts 2020

Måske er der nogen, der har besvær med at få tiden til at gå, når de nu er tvunget til at være derhjemme. Det er slut med at tage i biografen, teatret, til fodbold eller anden sport, og hvad pokker skal man så lave?

Journalisterne på Sjællandske har lagt hovederne i blød, og kommer med deres bud på, hvad man kan se på tv og på forskellige streamingtjenester. Her er Simon Ydesens farvoritter.

Gyldne gensyn - dr.dk/bonanza Hvis man som jeg hungrer efter noget sport at glo på, så er DRs hjemmeside lidt af en skattekiste. Hvis du klikker ind på bonanza, så kan du for eksempel finde en mængde gamle fodbold- og håndbollandskampe fra dengang Preben Elkjær stadig scorede mål på samlebånd.

I det hele taget er bonanza lidt af et nostalgisk tilbageblik. Her ligger mange udsendelser fra før de sociale mediers indtog. Der er virkelig belæg for mange timers underholdning.

Suits - Netflix Det er efter min mening en af de bedre advokatserier, som følger dagligdagen og intrigerne i et stort advokatfirma i New York. Seriens omdrejningspunkt er Mike Ross, der har en forunderlig evne til at huske alt, hvad han nogensinde har læst og observeret. Han er på den måde et omvandrende opslagsværk og en kilde til kreative løsninger, men seriens driver er, at Mike Ross aldrig har gået på Havard, som han ellers udgiver sig for at have gjort. Det skaber en masse sjove og spidsfindige situationer sideløbende med de mange sager, der skal vindes i retten.

Der er otte tilgængelige sæsoner på Netflix, så der er masser af potentielt tidsfordriv gemt i denne serie.

Bonusinfo: Hertuginde Meghan spiller den kvindelige hovedrolle i de første sæsoner - hun forlader dog serien på et tidspunkt, da hun skulle giftes med Prins Harry.

Vikings - Netflix og Viaplay Serien følger vikingen Ragnar Lothbrok, der sejler mod vest og finder England. Her plyndrer han i stor stil og befæster dermed sin egen position som nordboernes leder. Både på Viaplay og Netflix er fem sæsoner tilgængelige, og de er fyldt med action men også med et historisk rids, der på nogle punkter forsøger at være meget virkelighedstro. Serien giver et spændende indblik i vikingetidens levevis, og blandet op med stereotyper og en løbende udvikling i vikingernes ambitioner om at plyndre flest mulige lande, er det god underholdning for teenagere og voksne.