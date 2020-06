Siloer på havnen bliver røde

- Vi bliver nødt til at sætte fokus på, hvor meget coronakrisen skader eventbranchen, for folk i branchen har ondt i maven over situationen, siger han.

Udover ham har fem-seks andre meldt sig under fanerne - blandt andet en tekniker, der plejer at tage med rockbandet DAD på tourné.

Siloerne er centrale

Det er ikke tilfældigt, at det er netop siloerne på havnen, der bliver ramt af det røde lys. For det første er de centrale, så mange i byen ser dem. For det andet, så er siloerne i forvejen pyntet med et kæmpemæssigt maleri af en marokkansk fiskers ansigt, som Christian Olsen Bidstrup til forveksling mener godt kunne ligne en træt tekniker.