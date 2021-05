Et mere end 40 år gammelt sikringsanlæg har voldt udfordringer for Banedanmark, der er ved at opgradere en 120 kilometer lang strækning. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Sikringsanlæg driller: Opgradering af station færdiggøres først i sensommeren

Næstved - 22. maj 2021 kl. 13:00 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Frem mod åbningen af den kommende Femern Bælt-tunnel opgraderer Banedanmark jernbanen mellem Ringsted og Rødby. Opgraderingen af den cirka 120 kilometer lange strækning skal sikre, at jernbanen har den ønskede kapacitet i fremtiden.

Sidste år opgraderede Banedanmark strækningen mellem Ringsted og Næstved, hvor der blandt andet blev renoveret spor og udrettet kurver, så togene kan køre hurtigere. Nu lægges sidste hånd på elektrificeringen af strækningen, så den senere på året er klar til fremtidens grønne el-tog.

De fleste arbejder er gået efter planen. Opgraderingen af et gammelt sikringsanlæg ved Næstved Station har dog taget længere tid end planlagt. Klaus S. Jørgensen, der er projektdirektør på Ringsted-Femern Banen siger:

- Som led i opgraderingen af strækningen mellem Ringsted og Næstved er det nødvendigt også at opgradere et mere end 40 år gammelt sikringsanlæg ved Næstved, så det bliver klar til fremtidens el-tog. Arbejdet med at forberede den gamle teknologi til fremtiden har desværre været mere kompliceret end ventet, og det har derfor været nødvendigt at udskyde ibrugtagningen til sensommeren. Jernbanens sikringsanlæg er en helt central del af jernbanesikkerheden, og den går vi ikke på kompromis med. Vi sætter derfor ikke det opgraderede sikringsanlæg i drift, før vi er helt sikre på, at det lever op til sikkerhedskravene.

Trods udfordringerne med sikringsanlægget, så glæder Klaus S. Jørgensen sig over, at den overordnede tidsplan for første fase af Ringsted-Femern Banen skrider planmæssigt frem:

- Helt grundlæggende, så holder vores overordnede tidsplan for opgraderingerne mellem Ringsted og Nykøbing Falster. Justeringerne i tidsplanen for sikringsanlægget ændrer heldigvis ikke ved, at vi som planlagt forventer at være klar til, at der kan indsættes el-tog mellem Ringsted og Næstved i slutningen af 2021.

Sikringsanlægget ved Næstved tages i brug i perioden fra den 28. august til og med 7. september. Ud over arbejdet med sikringsanlægget foretager Banedanmark også andre arbejder på strækningen, blandt andet gennemføres der test af det nye signalsystem mellem Mogenstrup og Nykøbing Falster.

Mens arbejderne står på, kører der ikke tog mellem Ringsted-Næstved-Nykøbing Falster og mellem Køge og Næstved. DSB indsætter i stedet togbusser på strækningerne.

Ændringen i tidsplanen for sikringsanlægget betyder desuden, at passagerer på Sydbanen skal regne med lidt længere rejsetid mellem Lundby og Næstved i perioden fra den 10. oktober til 12. december.

