Politiet har sigtet en mand for bedrageri og en anden mand for trusler efter uoverensstemmelser i forbindelse med et salg af et Vilhelm Hammershøi maleri. Foto: Lars Sandager Ramlow

Sigtet i sag om Hammershøi maleri: Købte billede for en slik - solgte det til sekscifret beløb

En speget sag om et maleri af Vilhelm Hammershøi har ført til, at to mænd nu er blevet sigtet for overtrædelse af straffeloven. Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i deres døgnrapport.

Solgt på auktion

Sagen er den, at den 63-årige i 2018 købte et maleri af den 77-årige for et mindre beløb, og det viste sig efterfølgende, at der var tale om et værk af Hammershøi. Derfor satte den 63-årige maleriet til salg på en auktion, og her blev det blev solgt for et sekscifret beløb.