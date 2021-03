Den 31-årige gemte en kniv og et par handsker under sit tøj, men blev opdaget af en medarbejder i Bauhaus.

Artiklen: Sigtet for butikstyveri: Gemte kniv og handsker under tøjet

En 31-årig mand uden fast bopæl blev lørdag eftermiddag kokken 15.28 anholdt og sigtet for butikstyveri. Det skete, efter en medarbejder i Bauhaus i Næstved havde set den 31-årige gemme en kniv og et par handsker fra forretningen under sit tøj, og derefter gik han gennem kasselinjen uden at betale for varerne.