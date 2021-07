35-årig blev varetægtsfængslet i to uger for at true vidne og en række andre forseelser. Arkivfoto

Sigtet for at true vidne

På Erantisvej i Næstved påkørte den 35-årige mand fra Næstved fire biler og derefter en hæk, så bilen satte sig fast. Manden var spirituspåvirket og havde desuden både indtaget kokain og heroin. Da den 35-årige og en 46-årig passager kom ud af bilen uden at have fået større skader fra uheldet, opdagede den 35-årige at en beboer på Erantisvej havde fotograferet ham og uheldet. Det gjorde ham så vred, at han fandt kvindens lejlighed og sparkede døren ind, mens han råbte: - Åbn, du så os.

Mange lovovertrædelser

Den 35-årige blev sigtet for vidnetrusler efter straffelovens paragraf 123, som har en strafferamme på otte års fængsel. Han blev også sigtet for husfredskrænkelse for at bryde ind i lejligheden. Og så blev den 35-årige sigtet for narko- og spirituskørsel samt for kørsel uden førerret. Da den 46-årige passager blev visiteret viste det sig at han dels havde fire joints i lommen og at hans bæltespænde var en skjult kniv. Den 46-årige mand, der er fra København, blev derfor sigtet for overtrædelse knivloven og lov om euforiserende stoffer