Sig hvad du mener og stå ved det

I 2017 gik Lars Hoppe Søe (RV) til valg med budskabet om, at magten skulle tilbage til skolerne. Imidlertid blev han formand for børne og skoleudvalget, der i stedet centraliserede skolerne og dermed nedlagde en lang række skolebestyrelser og samlede det hele på en af kommunens store skoler.

I vores egen andedam har det fyldt rigtig meget, at det radikale byrådsmedlem Lars Hoppe Søe har gjort det for anden gang.

Når der ikke er andre muligheder, vender vi os ofte mod Gud eller en højere magt. Nogen af os tror - andre ikke. Men ofte spørger vi os selv, hvad er meningen, når vi mister, når livet føles uretfærdigt, eller når vi oplever afmagt.





Sjællandske har bedt provst Anna Kluge om at forklare meningen med nogle af de livsbegivenheder, vi udsættes for, og med Gud i ryggen vil hun hver uge forholde sig til en aktuel situation.

Af provst Anna Kluge

Ud fra et bibelsk synspunkt kan det faktisk være et tegn på, at man taler sandt, at man har omvendt sig og skiftet holdning.

Tag Jonas f.eks. Han vil under ingen omstændigheder gå Guds ærinde, og mener det så meget, at han er parat til at stå til søs som blind passager for at holde fast på sin beslutning.

Der skulle 3 dage til i hvalens mave, men så ombestemte Jonas sig også og tog opgaven som profet på sig. Hans ord er troværdige, netop fordi han først havde besluttet ikke at ville sige dem.

Et af de vigtigste eksempler på, at omvendelse kan være garanti for troværdighed, er fra det Nye Testamente. Her møder vi jøden Saul, som indædt forfølger de kristne.

Første gang vi hører om ham er i Apostlenes Gerninger, hvor han optræder ved steningen af den første kristne martyr. Det er ham, som passer på bødlernes kapper, mens steningen foregår. Det understreges, at Saul syntes "det var godt og rigtigt, at Stefanus var blevet stenet", og at han "deltog energisk i forfølgelsen af de kristne i Jerusalem.

Han gik fra hus til hus og slæbte afsted med både mænd og kvinder og fik dem sat i fængsel". Med en arrestordre i hånden rejser han til Damaskus for at arrestere alle "der havde sluttet sig til den nye tro, som de kaldte Vejen", (det var først senere betegnelsen "kristne" opstod) men kort før bygrænsen, hører han Jesus tale til sig.

Hans medrejsende hører ingenting, men Saul ændrer sig totalt efter den oplevelse. Han skifter navn til Paulus og bliver kirkehistoriens mest visionære missionær.

Han var en af de første, som forkyndte evangeliet også for ikke-jøder. Trods sin fortid regnes Paulus som en af de største forkyndere - ja, måske er det netop pga. sin radikale holdningsændring, at Paulus' forkyndelse af Kristus er særlig tillidsvækkende.

Mens han før handlede på baggrund af sin egen fejlagtige overbevisning, arbejder han nu for Guds interesser. Paulus udtrykker det selv sådan at: "Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig". Det er troværdigt og sandt, hvad Paulus siger, fordi han tidligere havde en voldsom egeninteresse i det modsatte synspunkt.