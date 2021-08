Sidste vinder med fotoklubben

Lykkens gudinde har valgt sognepræst i Fladså Mette Hougaard Lund som vinder af en de særlige Næver-T-Shirts fra Sjællandske og er dermed den sidste deltager i legen om at gætte et sted.

Tak

Tak til læserne for at gætte med og ikke mindst for alle de gode små anekdoter, der har været sendt med. Også stor tak til Næstved Ny Fotoklub for ni ugers fantastiske fotos og for at bringe os rundt i Næstved på utraditionel vis tilrettelagt af Aja Andersen, formand fra Næstved Ny Fotoklub.