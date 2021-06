Sidste skoledag på Dyrskuepladsen i 2010 vaf 700 elever til fest. Sådan bliver det ikke i år. Foto: Anders Ole Olsen

Sidste skoledag på Dyrskuepladsen aflyst

Næstved - 07. juni 2021 kl. 14:35 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Intet er som de plejer i dette coronaår. Heller ikke sidste skoledag for folkeskolens store elever. I stedet for karamelkast i skolegården og stor fest på Dyrskuepladsen om eftermiddagen, vil der bliver mindre arrangementer på de enkelte skoler og så vil er fejringen af sidste skoledag de fleste steder flyttet til forskellige dage efter de mundtlige eksamener.

Læs også: Specialklasse tog tømmerflåde ud på dybt vand

Ellebækskolen startede På Ellebækskolen var der sidste skoledag i fredags, inden de mundtlige eksamener, men resten af de kommunale folkeskoler venter i år til efter de mundtlige prøver men inden dimissionen, hvor eksamensbeviserne bliver overrakt.

Susåskolen, Holmegaardskolen og Lille Næstved Skole har sidste skoledag mandag den 21. juni. Fladsåskolen og Kobberbakkeskolen holder sidste skoledag dagen efter, tirsdag den 22. juni.

Skolerne har opfordret forældrene til at hjælpe de unge med at få en god dag med klassen under private former.

- Det er mit indtryk at forældrene har taget rigtig godt imod opfordringen og mange laver både fælles morgenmad for klasserne hjemme, og samles igen i private hjem efter sidste skoledag, siger centerchef for Dagtilbud og Skole i Næstved Kommune, Lars Nedergaard.

Karameller til de små Det som alle glæder sig til er selvfølgelig når afgangseleverne kaster med karameller. Det plejer at foregå udenfor, hvor de mindre elever jager rundt efter de udklædte store elever for at få så mange karameller som muligt. Men i år ville det stride mod alle coronarestriktioner. Derfor bliver det de store elever, der klassevis kommer forbi de små klasser og kaster karameller ind i klasselokalet. Den model har man valgt at følge på Susåskolen, Holmgaardskolen og Lille Næstved Skole.

Show for de store Alle skolerne har sørget for at dagen kan blive så festlig som muligt, selv om det ikke bliver hele skolen som samles om sidste skoledag. På Susåskolen er der hyret en hemmelig gæst, som skal underholde de store elever. På Holmegaardskolen spiller de tre 9. klasser på skift volleyball mod lærerne og på Lille Næstved Skole er der eleverne selv, der står for underholdningen for niende klasserne.

Alle skoler slutter ved middagstid med sandwich og sodavand. Resten foregår privat, og der bliver ikke noget kæmpebrag på Dyrskuepladsen.

