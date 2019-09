Se billedserie Jørgen Hvidtfelt kunne fredag fejre 40 år som formand for Næstved Teater. Foto: Jan Jensen

Sidste sæson blev en fin forestilling i teatret

Næstved - 29. september 2019 kl. 20:33 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

6337 teatergængere kan ikke tage fejl: Der er stadig god interesse for at se kendte skuespillere folde sig ud på de skrå brædder i Næstved Teater. Det kom frem, da Næstved Teater fredag holdt generalforsamling og formand Jørgen Hvidtfeldt kunne aflægge beretning for sidste sæson. 77 procent af de udloddede billetter blev solgt. Dermed gik de fleste forestillinger for fulde huse - og Næstved Teater lander året med et lille plus på regnskabet.

De fleste billetter bliver fortsat købt af trofaste abonnenter. Men formand Jørgen Hvidtfelt noterer sig, at salget i stigende grad flytter over på nettet og folk handler mere impulsivt end tidligere. For eksempel gik salget trægt til forestillingen »Adressaten ubekendt«. Men da premieren på Det Kongelige Teater fik flotte anmeldelser, kom der også skub i salget til forestillingen i Næstved.

Derfor fortsætter Næstved Teater med at lægge små videoklip ud med kampagner for de enkelte forestillinger for at fremme salget af billetter. Til gengæld har teateret for første gang droppet at uddele den husstandsomdelte brochure. Det skyldes især, at stadig flere husstande siger »Nej tak« til reklamer - og dermed ikke får brochuren ind af brevsprækken, fordi den rummer annoncer og dermed er stemplet som reklametryksag.

Mens de voksne fortsat finder vej i teateret er der ikke nær samme interesse for børne- og ungdomsforestillingerne. Derfor lancerer Næstved Teater et særligt ungdomskort: Syv forestillinger for 300 kroner, der skal lokke flere unge til at interesse sig for moderne scenekunst.

