Absalon, Campus Næstved holder virtuelle åbent hus arrangementer for mulige kommende studerende.

Send til din ven. X Artiklen: Sidste chance for uddannelsesvalg: Virtuelt åbent hus på Absalon Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sidste chance for uddannelsesvalg: Virtuelt åbent hus på Absalon

Næstved - 02. marts 2021 kl. 12:08 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

Mange unge står indenfor de næste uger foran et vigtigt valg. De skal inden 15. marts træffe en beslutning om, hvilken uddannelse de vil søge ind på. For at de unge skal foretage det rette valg for deres fremtid, plejer uddannelsesinstitutionerne at afholde mange åbent hus arrangementer.

De gør de stadigvæk trods coron, og nu får de unge får en sidste mulighed for at finde ud af om Professionshøjskolen Absalon, Campus Næstved er den rette vej for dem at gå.

Åbent hus via Zoom I de kommende uger gennemfører Absalon, Campus Næstved for sidste gang åbent hus på deres uddannelser. På Campus Næstved er der samlet fire sundhedsfaglige uddannelser samt uddannelsen i offentlig administration og sundhedsadministrativ koordinator.

De kommende studerende kan læse til bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, administrationsbachelor og sundhedsadministrativ koordinator på campusset i Næstved. Ønsker de kommende studerende at få mulighed for at få et indtryk af, hvad Absalon kan tilbyde dem, kan de virtuelt tilmelde sig på uddannelsens hjemmeside.

Der afholdes åbent hus via zoom den 4. marts for administrationsbachelor klokken 18.30 til 20.15 og sundhedsadministrativ koordinator klokken 16 til 17.30. Mens bioanalytikeruddannelsen foregår den anden marts fra 16 til 17.30. Det fremgår ikke af hjemmesiden, om der afholdes flere åbent hus arrangementer for ergoterapeuter, fysioterapeuter og sygeplejersker.

relaterede artikler

Nyt samarbejde: Elever får virtuel intro til erhvervsuddannelserne 12. februar 2021 kl. 22:14