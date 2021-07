Havnens ejerskab til sommerhusgrundene på Enø har været en belastning for havnen. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Sidste Enø-grunde solgt over prisen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Sidste Enø-grunde solgt over prisen

Næstved - 01. juli 2021 kl. 17:32 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Grundsalg: Havnens sidste 12 grunde på Enø er solgt til 6,3 millioner, og salget gør omsider op med havnens imageproblem om, at det er grundene, der understøtter havnen, siger formanden. I april lød drømmescenariet at finde en finansmagnat til købet af Havnens sidste 12 grunde til en samlet mindste pris på 5,1 millioner kroner.

Læs også: Otte ton tung sten gravet op af Kanalen

Imidlertid har virkeligheden oversteget fantasien. For i mellemtiden er prisen på sommerhuse under Corona-pandemien tordnet i vejret. Som Sjællandske skrev i maj, er prisen på sommerhuse i Næstved Kommunen alene steget med op imod 35 procent,

På under to måneder er det derfor lykkedes Næstved Havn af afhænde de sidste 12 grunde på Enø samlet til en investor i Vedbæk til en salgspris på 6,3 millioner kroner. En pris, der ligger 1,2 millioner kroner over prisen.

- Det har jeg det rigtig godt med, Det afspejler, at sommerhusmarkedet er eksploderet her under Corona, og man kan konstatere, at de ca 145 sommerhusejere, der tidligere på året har købt deres egen grund af Havnene, dermed har gjort en god forretning, siger formand for Næstved Havn; Kristian Skov-Andersen (V).

Image-problem Næstved Havn har gennem årene modtaget meget kritik for sin ejendomsportefølje, eftersom det efter fleres opfattelse ikke bør være Havnens opgave at eje arealer, der ikke har med havnens drift at gøre.

I den forbindelse, har Kristian Skov-Andersen tidligere erkendt, at sommerhusgrundene har været en belastning for havnen,

- Det er rigtigt, at grundene har været et kæmpe imageproblem for havnen, hvoraf mange har hævdet, at havnen alene har været understøttet af disse sommerhusgrunde, siger Kristian Skov-Andersen.

Han forklarer, at det var en sandhed for ti år siden.

- Det gælder ikke længere og slet ikke efter den udvikling, der er sket med havnen indenfor de seneste fire år. - Så vi kan uden problemer frigøre os for de sommerhusgrunde, siger formanden og peger på, at grundene på Enø allerede blev forsøgt solgt for syv år siden.

- Det tilvarende forsøg på at sælge grundene gik dengang i vasken. Siden har vi nedjusteret prisen, og med et sommerhusmarked, der stikker af, er det måske ikke fordi folk ligefrem er blevet forgyldt, men de har trods alt gjort en god forretning.

- Og det synes jeg er god situation for alle partere, fastslår Kristian Skov-Andersen.

Penge til ny havn Med salget af de sidste grunde sikrer Næstved Havn sig en indtægt på godt 80 millioner kroner, som der allerede er sat navn på.

- Havnen har fået den budgetteret mængde kroner i kassen, og det er penge, der skal anvendes til at bygge den ny havn på Stenbæksholm i udkanten af Næstved. Et anlægsprojekt, der blev vedtaget af et enigt byråd i sidste måned.

Udflytning af Næstved Havn ventes at sætte i gang i 2022.

relaterede artikler

Vær varsom med våde varer hvis du skal i vandet 30. juni 2021 kl. 16:59