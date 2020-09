Sidste DFer forlader byråd: Konservative scorer mandatet

Efter Niels Kelberg som den sidste DFer på skansen har trukket sig ud af politik af helbredsmæssige årsager, er mandatet overdraget til de konservative. Stemmerne fra det seneste kommunalvalg i 2017 tilhører nemlig oversergent Thomas Palmskov. Han blev ikke valgt til byrådet, og har siden da droppet Dansk Folkeparti til fordel for de konservative. Det er hans mandat, der forøger de konservative fra to til tre byrådsmedlemmer.

I konservative kredse havde man ikke lige set, at et medlem, der for flere år siden meldte sig ud af DF og ind i de konservative, ville udløse et mandat i byrådet.