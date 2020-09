Shows og koncerter deles op: Artister får samme honorar

Af Mia Than West

Det siger kulturcenterleder på Grønnegades Kaserne Kulturcenter, John Nørbjerg. Her har de travlt med at flytte rundt på de gæster, der allerede har købt billetter til kommende koncerter og shows.

Corona betyder, at der kun må være halvt så mange i salen i Ny Ridehus som normalt. Derfor er flere udsolgte shows blevet delt op, og der er sket ændringer i både spilletider og datoer på flere arrangementer.

Til koncerten med Pink Floyd Project i Ny Ridehus 14. august sad publikum i behørig afstand i grupperinger. Grønnegades Kaserne Kulturcenter fortsætter med at gennemføre arrangementer, hvor salen kun er halvt fyldt.

Bedst mulige løsning

Det udsolgte show »Turen går til Nikolaj Stokholm« i aften spilles klokken 19 og 21.30. Derudover kommer den populære komiker til Næstved igen den 30. oktober, hvor han også giver to shows. Det betyder, at to shows nu er blevet til fire.