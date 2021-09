Se billedserie Borgmester Carsten Rasmussen holder en tale, hvor han mindes første spadestik i 2. december 2020. Der er flyttet enorme mængder jord og brugt en del beton til at opføre det næsten 20.000 kvm. store shoppingcenter. Fotos: Jan Jensen

Shoppingpark på toppen af Næstved bliver klar til maj

Næstved - 30. september 2021 kl. 09:52 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Da landets butikker lukkede ned på grund af pandemien efterlod det også dønninger i etableringen af Næstveds nye shoppingcenter.

Udviklingsdirektør i Innovater, Peter Søgaard, slog med en stor fastnøgle på stilladset, da han som den første ordet onsdag kl. 12, da der blev holdt rejsegilde i Næstved Retail Park.

Storemanager hos Jysk, Sanne Nielsen, ses her foran den nye 1.600 kvm store butik i Næstved Retail Park. Sanne Nielsen bor i Næstved, og har flyttet mange gange for og med Jysk.

Han konstaterede, at processen har været lang og til tider hård, og derfor regnes det for ikke mindre end fantastisk, at befinde sig på det mellemste af tre niveauer, der tilsammen udgør det nye 19.000 kvadratmeter store byggeri.

Det er beliggende på strækningen fra Næstveds såkaldte Megacenter i retning mod tv-masten. »Megacentret« blegner i forhold til det nye center, hvor blandt andre Kids Collshop, Elgiganten og den danske amerikansk inspirerede restaurantkæde Bone's flytter ind.

Her handler man stort ind Borgmester Carsten Rasmussen mindes 2. december 2020, da det første spadestik blev taget. Byens førstemand er mildt sagt begejstret over, at der kommer endnu et center til Næstved.

- Det er dejligt at se, at bygningerne er rejst på toppen af Næstved. 25 procent af borgerne har et job i detail- og engrosleddet, så det er vigtigt. Dette her bliver stedet, hvor man handler de store ting ind, siger Carsten Rasmussen.

Borgmesteren og Søren Søgaard fra Innovater er enige om at den sorte tid, hvor samfundet lukkede ned, har ført detailbranchen styrket ud af krisen: - Folk vil bruge rigtig mange penge, og det er derfor, at der har været så stor interesse for parken her. Der er mange, der her brug for større rammer, siger Carsten Rasmussen.

Innovaters udviklingsdirektør Peter Søgaard indrømmer i sin tale, at det har været en hård fødsel. Derfor er han ekstra stolt over, at se byggeriet godt på vej.

Ikke et storcenter... Han ved udmærket, at mange borgere undrer sig og tænker: Hvad skal vi med et center til? Men nutidens butikker skal oppe sig i konkurrencen mod internetfirmaerne, som fik kronede dage under nedlukningen.

Efter coronaen køber forbrugerne stadig meget ind, og det afspejles blandt de store kæder, som søger større lokaler. Næstved Retail Park et eksempel på udviklingen. Og så er det ikke et storcenter, hvor man går på lange gange. Her kører man direkte til døren via den store fordeler-rundkørsel ved tv-masten. Der findes 325 p-pladser, der er fordelt på de tre niveauer.

Inde i Ilva Rejsegildet holdes i det kommende Ilva, og der er lang kø foran pølsevognen. Det viser sig, at være dagen, hvor al betonbyggeriet gøre færdig. Derfor er der mange håndværkere på pladsen.

Der er sat vinduer i de fleste steder, og indeni de enorme lokaler er de første malere i gang med en forvandling. I alt 14 store butikker åbner i slutningen af maj 2022, og på niveauet nærmest byen bliver Jem & Fix og Harald Nyborg naboer. Jysk og Thansen får også plads her - de har begge længtes efter mere plads i lang tid.

Jysk får 1.600 kvm. Storemanager Sanne Nielsen har arbejdet i 25 år for Jysk. Hun er fra Næstved, og det er fjerde gang hun flytter med den populære dyne-virksomhed til større lokaler.

- Vi har 1.000 kvm. nu, og vi glæder os til at flytte ind her. Der bliver 1.600 kvm. og det betyder, vi kan få plads til at vise flere af de ting, som vi har i vores webshop. Vi vil også modtage outletvarer fra de andre Jysk butikker, og det er meget populært hos kunderne, siger Sanne Nielsen.

Ny diner-restaurant De tre niveauer er forbundet med trapper og naturligvis en vej. Ved overgangen fra første til andet niveau går Jan Vinther Laursen rundt og kigger på de stadig tomme lokaler sammen med sin driftchef og partner Steffen Larsen.

Direktør for Bone´s Restaurant, Jan Vinther Laursen (tv) ses her med sin driftschef, Steffen Larsen, foran den nye restaurant. Der bliver plads til næsten 300 gæster, som alle kun må sidde indenfor af hensyn til restriktionerne for udendørsservering.

- Vi åbner Bone´s Restaurant nummer 25 her i Næstved, og jeg glæder mig helt vildt, til at se det komme i gang. Beliggenheden er super god her, hvor der i forvejen kommer mange mennesker forbi, siger Jan Vinther Laursen og konstaterer, at det er sådan man finder den rette beliggenhed i dag.

Bone´s Restaurant er dansk, og er 31 år gammel. Den nærmeste restaurant er i Køge.

- Vi har en stor kærlighed til spareribs og smagen af den amerikanske barbecuekultur. Det er en casual diner, og vi gør meget ud af at skabe en hyggelig stemning. Det er et sted, hvor børn også kan få lov at være børn.

Direktøren oplyser, at der er plads 200 spisende gæster i restauranten. Udeservering er ikke tilladt, så en del af bygningens design er lavet som et orangeri, hvor det minder lidt om at sidde udenfor - og det giver plads til op mod 300 gæster.

Nødvendigt at følge med Næstveds borgmester Carsten Rasmussen glæder sig over udviklingen. Han konstaterer, at det handler om at følge med udviklingen. Det er umuligt at forestille sig butikker af den størrelse nærmere bymidten. Lokalerne mangler og der er ikke plads nok til lastvogne og containere.

- Hvis vi havde sagt nej tak, så ville parken her blot komme et andet sted - måske ved Rønnede. Hvem ville have det, spørger han retorisk.

- Sådan er det, og jeg tror på, at det er med til at løfte byen og få endnu flere til kommunen, siger Carsten Rasmussen.

Næstved Retail Park har stadig to ledige lejemål. Der er tale om et mindre lejemål til en café samt en butik på 500 kvm.