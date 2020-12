Shoppingcenter sat til salg for 132 millioner kroner

Det sker samtidig med, at ejendomsudviklingsselskabet Innovater netop har taget hul på byggeriet af endnu et shoppingcenter til storbutikker, Næstved Retail Park, lidt længere oppe af Køgevej.

- Det er klart, at casen har ændret sig nu hvor Innovater også bygger nyt. Men vi har en klar forventning om at vi får det solgt da ejendommen ligger i et meget eftertragtet område af byen og har stærke brands som nærmeste naboer - og en solid kundestrøm hele ugen, siger erhvervsmægler i EDC Michael Kristiansen, som er i dialog med især udenlandske investorer om et køb.