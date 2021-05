Shake baby Shake: Danmarks vildeste ishus kommer til byen

40 arbejdspladser

Hun får brug for 40 sæsonarbejdere i ishuset på Kanalvej. De skal alle oplæres i Køge, så de er klar til at betjene gæsterne i Shake baby Shake, hvor der udover is også serveres sandwich, toast og milkshakes. Næstved får også en særlig signatur-is, en Pinapple Shake og et monster af en is, der går under navnet »If You Dare« som indeholder 2½ liter is og ½ liter softice.