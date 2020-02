En 34-årig mand fra Albertslund blev fredag anholdt og sigtet for butikstyveri, efter personalet i en 7-Eleven buitk i Næstved tilbageholdt ham.

Seriebutikstyv taget på fersk gerning

Af Mia Than West

Flere kiosker har i den forløbne periode oplevet, at en bestemt mand kommer ind i butikken og stjæler telefonudstyr, som han så forsøger at få pengene tilbage for i andre tilsvarende forretninger.