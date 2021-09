Se billedserie Dylans fortolkninger kom meget tæt på i Spillestedet Vershuset fredag aften. Billy Cross ses yderst (th) i billedet. Han er stadig en fremragende guitarist. Foto: Jan Jensen

Sensation i Vershuset: Verdenspremiere på hidtil ukendt Bob Dylan-nummer

Næstved - 27. september 2021

- Dansegulvet får vi vist ikke brug for. Ryk hellere tættere på - så bliver det meget mere hyggeligt.

Det er godt tænkt af Rasmus Dissing, for det er ikke dans, man forbinder med en aften i selskab med Bob Dylans musik. Til gengæld er aftenens band gjort af et stof, som lægger sig meget tæt op ad de originale numre. I front er Jonas Dissing, Las Nissen og ikke mindst Billy Cross, som i sine unge guitardage spillede de krævende soloer i Bob Dylans band.

More Than Flesh And Blood Can Bear. Det er et gammelt Dylan-nummer som aldrig er blevet udgivet, men det bliver det snart, for Billy Cross har fået lov til at indspille det af Bob Dylan. Foto: Jan Jensen

Trommerne kærtegnes Billy Cross holder sig diskret i højre side, men det står hurtigt klart, at gode gamle Cross er manden med guitaren, der giver musikken en ekstra ægte dimension. Og hold nu hold op, hvor er lyden god. I baggrunden sidder Dan Hemmer på Hammondorgel og Jesper Elnegaard nærmest kærtegner trommerne.

Brødrene Dissing er kendt for at sætte en stemning og med Las Nissen er de tre til at hylde Dylans tekster. Det er den kendte trio der synger. Det gør de med nerve og indlevelse, som ærer deres læremester Povl Dissing.

Svampebob i mørket Dissing og Lassen er de unge, men gamle nok til at fortælle historier om dengang de rejste med Bob Dylan og gav ham gode råd. Blandt andet om hans forhold til svampe og dengang Bob og drengene mødte en tavs indianer.

Sådan blev Blowing In The Wind til. Publikum griner. Det er hyggeligt, og lydmanden midt i den gamle hestestald formår at kontrollere lyden. Volumen kontrolleres og selv med tre guitarer i skudretning mod publikum, fastholdes vellyden.

Las Nissen fik æren af at spille leadguitar på Like A Rolling Stone, fordi Billy Cross en gang kvajede sig foran sit idol George Harrison. Foto: Jan Jensen

Cross i balance på et ben Akustikken er god, og belysningen meget Dylansk. Der er meget mørkt på scenen, men her er ingen, der gemmer sig.

Publikum nærmest scenen kan høre Billy Cross' smånynnen, mens han går over til højttaleren for at tjekke den hvide seddel med sætlisten på.

Han træner sin balance på et ben, når han skifter effekt på pedalboardet.

Cross ser godt ud, og han er i den grad stående og til stede. Hans fingerspil er en absolut nydelse, og der følger ofte et smil med en sidste bevægelse med armen, når en solo rundes af.

Den umulige solo til George Harrison Billy Cross fyldte 75 år i sommer, og han er i den grad stadig stående. Han er den troværdige guitarist, og fortæller om en gang i London, hvor han skulle spille en afgørende og lang solo til Like A Rolling Stone.

- På første række sad mit store idol George Harrison sammen med holdet fra Monty Python. Jeg var spændt og meget nervøs, og da jeg skal i gang med soloen, træder jeg i ledningen så den ryger ud af guitaren og forstærkeren siger mærkelige lyde. Det var så pinligt, siger Billy Cross. Han griner og forsikrer, at Las Nissen spiller den nervepirrende solo i aften.

Nyt nummer og udgivelse på lp Det en af de koncerter, hvor man får lyst til at sige tak til bandet med et solidt håndtryk. Heldigvis er der nyt gammelt på vej. Billy Cross tager ordet igen og fortæller, at han blev kontaktet af nogle Dylan-nørder på nettet, som ville høre om han spillede guitar på et bestemt Dylan-nummer.

- Jeg synes, det lød som mig, så jeg svarede ja. Det viser sig, at være et nummer, som aldrig har været udgivet, og jeg fik lyst til at arbejde videre med det, så jeg kontaktede Dylans folk, og de sagde: - Knock yourself out. I aften har vi verdenspremiere på nummeret, og vi udgiver det på et nyt vinylalbum, som vi er i gang med at indspille.

Billy Cross nyder det blå rampelys, inden More Than Flesh And Blood Can Bear runder en uforglemmelig Dylan, Dissing, Las & Cross aften af i Spillestedet Vershuset.

Brødrene Dissing - Rasmus på keyboard og Jonas på guitar - stod for falske historier og sange, der afslørede stor kærlighed til Bob Dylans tekster. Foto: Jan Jensen