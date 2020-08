Det er Qi Gong, og det er kinesisk. Instruktør Aase Schjøtz-Christensen viser, hvordan det skal gøres for at holde kroppen stram og sund. Fotos: Kim Palm

Artiklen: Seniormotionister strømmer til: Som at få livet og glæden tilbage

Seniormotionister strømmer til: Som at få livet og glæden tilbage

- Helt ned i knæ. Instruktør Aase Schjøtz-Christensen gør sig helt elastisk, og forsamlingen følger trop, selvom det knirker i knæene hist og her. Det er Qi Cong, og det er kinesisk - en gymnastikform, der er blevet mægtig populær som udendørssport ved svømmehallen på Nygårdsvej.

Næstved Senior Motion er i gang igen - og byens alderdom strømmer til udendørs idræt i al slags vejr. Selv når det regner holder medlemmerne fast i kroketkøller, gymnastik og krolf-udstyr for at dyrke samværet med andre efter måneders isolation indendøre.

- Vi lukkede helt ned, da corona-krisen tog fart. Vores medlemmer er jo i det man kalder højrisiko-zonen. Mange er 60 år eller mere, flere er fyldt 70 og vi har også medlemmer, der har passeret de 80 og 90 år, fortæller formanden for Næstved Seniormotion, Bent Christensen.

Alt lukkede Derfor gav det mening at senioridrætten med 650 aktive medlemmer lukkede ned fra den ene dag til den anden midt i marts. April og maj blev også aflyst, men siden 9. juni har Næstved Seniormotion genoptaget krolf, crocket og Qi Gong - som idræt under åben himmel med god afstand, handsker og håndsprit.

- Medlemmerne tog det pænt, da vi lukkede helt ned og vi blev mødt af fuld forståelse. Men da samfundet så småt åbnede op igen var der flere, der var utålmodige efter at komme i gang. Derfor har vi åbnet for crocket, krolf og Kina-gymnastik. Det kan håndteres forsvarligt, siger Bent Christensen.

Indendørs sport Han håber på, at seniormotionisterne kan genoptage indendørs idræt, når sæsonen går i gang 1. september. Især gymnastikken er populær og tiltrækker hver torsdag omkring 300 aldrende gymnaster i Arena Næstved.

- Til den tid er forsamlingsforbuddet hævet til 500 personer, så vi regner med at det vil være forsvarligt at genoptage gymnastik og anden indendørs idræt til den tid, hvis altså ikke corona-tallene går i den forkerte retning, siger Bent Christensen.

- Jeg har mistet min mand og har siddet isoleret i min lejlighed på Bogensevej i tre måneder. Så det betyder alverden det her. At komme ud og møde mennesker igen og dyrke samværet og motionen, det er som at få livet og glæden tilbage, siger Inge Jensen.