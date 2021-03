Se billedserie Daniel Christiansen er ikke kommet sovende til etableringen af byens nye lagerhotel - Billigtlager. Han har arbejdet flittigt med renoveringen, og det er blevet til i alt cirka 110 rum i forskellige størrelser fordelt i den 810 kvm godt udnyttet store hal på Militærsvinget 8A. Foto: Dorte Rye Silbo

Selvbetjent lagerhotel er åbnet på Militærsvinget

Næstved - 18. marts 2021 kl. 15:30 Af Dorte Rye Silbo

Daniel og Sasha Bøving Christiansen har selv oplevet, at det var svært at få en plads til lageropbevaring i Næstved. Der fik de inspiration til at åbne Billigtlager.

Det seneste halve år har Daniel Christiansen lagt mange timers arbejde i at etablere det perfekte lagerhotel, som har fået navnet Billigtlager.

- I navnet ligger blandt andet, at vi gerne vil præsentere det som det billigste i Næstved, fortæller Daniel Christiansen, der skal drive lageret med hjælp fra sin kone Sasha Bøving Christiansen, når hun ikke er på job som sygeplejerske.

- I forbindelse med en renovering hjemme har vi selv haft behov for lagerplads, og der oplevede jeg, at det var rigtig svært at finde noget ledig i byen, så behovet er der, fortsætter Daniel Christiansen.

Elektrikeren kan det hele 30-årige Daniel Christiansen, der er født og opvokset i Næstved, er uddannet elektriker. Han har renoveret både sit eget hus og erhvervsmæssigt.

- Under min uddannelse sagde mester altid: Du kan lige så godt lære dig det hele, for som elektriker kommer man ud for lidt af hvert, smiler den unge gæve fyr.

Derfor var det bare om at gå i gang med ombygningen af den tidligere hal med limtræsproduktion på Militærsvinget 8A.

Den tidligere hal med produktion af limtræ på Militærsvinget i Næstved har Daniel Christiansen omdannet til en stor bygning med Billigtlager.

Gode forhold med varme En af prioriteterne i Billigtlager var at udnytte de 810 kvm så godt som overhovedet muligt og indrettet med varme.

Lagerhotellet er delt op i to sektioner og fordelt med cirka 50 rum på den ene side og den anden med 60 rum. Rummenes størrelse varierer fra tre til 16 kvm.

- Billigtlager er hovedsageligt beregnet til indbo. For eksempel i forbindelse med renovering eller flytning, forklarer Daniel Christiansen og fortsætter: - Ligesom det også er velegnet til mindre erhverv. Det kan være en revisor, it-grej eller en webshop, der har brug for lagerplads. Der er ikke rigtig plads til større håndværkermaskiner.

Adgang hele døgnet Konceptet er selvbetjent, så man er selv herre over sit lagerareal med adgang 24-7.

En forklarende tekst på dørene guider brugeren til at vælge rum og komme indenfor i Billigtlager, der for tryghedens skyld er indrettet med overvågning. Fotos: Dorte Rye Silbo

- Man behøver derfor som udgangspunkt ikke at tage kontakt til mig eller min kone. Lageret er overvåget både ude og inde, så man kan se, hvem der kommer og går. Det er selvfølgelig for kundens skyld, fortsætter han.

Ved indgangen er der en informationstavle med brugsanvisning, hvor man sender en sms for at få åbnet døren.

På tavlen ved dørene kan man se hvilke rum, der er ledige og finde det, der passer bedst til ens behov. På det valgte rum står der et nummer og bagefter foregår booking og betaling i denne måned på Daniels telefon indtil hjemmesiden billigtlager.dk er kommet helt på plads.