Seksårsregel i Cityforeningen

Skal der fortsat være en regel om, at man højest må sidde seks år i bestyrelsen i Næstved Cityforening?

Det var et af de store spørgsmål på foreningens nyligt afholdte generalforsamling. Gitte Sass fra butikken af samme navn og Malene Pedersen fra My Heaven stiller nemlig gerne op til bestyrelsen igen, men det går ikke med de nuværende regler.

Ved generalforsamlingen foreslog den siddende bestyrelse, at man fjerner seks års reglen, da det er svært at finde nye medlemmer til bestyrelsen, men de 44 fremmødte medlemmer var imidlertid ikke nok til at træffe den afgørelse.