Seks unge samlet ved speedwaybane: Sigtet for at overtræde forsamlingsforbud

Seks ud af i alt otte unge, der fredag aften var samlet ved speedwaybanen i Glumsø, er blevet sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet.

Af Mia Than West

Seks unge, der alle er mellem 15 og 17 år, er blevet sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet. Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i døgnrapporten.

Politiet fik fredag aften klokken 21.45 en anmeldelse om, at der var flere unge samlet ved en speedwaybane på Stendyssevej i Glumsø. Da en politipatrulje kort efter nåede frem, kunne betjentene høre høj musik og stemmer.

Der var ganske rigtigt flere forsamlet - i alt otte personer i alderen 14 til 17 år - og der var også flere tomme dåser og flasker. Seks personer i alderen 15 til 17 blev sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet - de sidste to var piger på kun 14 år.