Socialdemokratiets helt nytrykte præsentationsfolder, der gøres klar til at blive sendt til partiets 500 medlemmer i Næstvedafdelingen, viser seks spritnye kandidater til Kommunalvalget 2021 for partiet.

Seks spritnye sosser stiller op til KV21

Seks helt nye ansigter stiller op for Socialdemokratiet til efterårets kommunevalg 2021

Udover, at alle nuværende siddende socialdemokratiske kommunalpolitikere - på nær én - stiller op til det kommende kommunalvalg den 16. november, stiller yderligere 13 nye kandidater op til valget.

Næstvedkredsen for Socialdemokratiet sender i disse dage den helt nye præsentationsfolde af nye og gamle kandidater ud til partiets godt 500 medlemmer. Her præsenterer de alle deres kandidatur forud for den urafstemning, der skal ske blandt partiets medlemmer i Næstvedkredsen.