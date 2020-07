Seks klip i kortene

I løbet af weekenden har der været hele fire hastighedskontroller i Næstved Kommune, som i alt kostede lidt for hurtige bilister seks klip i kørekortene.

Helt så godt gik det ikke senere på dagen i Mogenstrup, hvor politiet lavede automatisk trafikkontrol på Præstø Landevej kl. 14-19. Her blev der uddelt fire klip i kortene. 1048 trafikanter blev målt, 18 kørte for stærkt og højest målte hastighed var 88 km/t på stedet, hvor man må køre 60 km/t.

Søndag morgen var politiet klar med endnu en bestilt færdselskontrol, denne gang på Spragelsevej i Herlufmagle. På strækket, hvor man må køre 50 km/t, blev 63 trafikanter målt i tidsrummet kl. 9.13-10.43. Syv kørte for stærkt.

Endelig sluttede weekendens fartmålinger på Vordingborgvej i Næstved søndag lige over middag , kl. 13.04-14.04, hvor 23 ud af de målte 342 trafikanter kørte mere end de tilladte 60 km/t. Her blev det til to klip. Højest målte hastighed var 89 km/t.