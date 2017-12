Christian Rose stødte tilfældigt på sin ekskone på parkeringspladsen ved Superbrugsen i Fuglebjerg, og han endte med at forsøge at slå hende ihjel. Det har Retten i Næstved takseret til seks års fængsel. Foto: Esben Thoby

Seks års fængsel for drabsforsøg mod ekskone: Anker på stedet

Næstved - 15. december 2017 kl. 12:51 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

40-årige Christian Rose er ved Retten i Næstved netop blevet idømt seks års fængsel for forsøg på manddrab.

3. april i år overfaldt han sin ekskone på en parkeringsplads i Fuglebjerg, og retten lagde blandt andet vægt på en overlæges forklaring om, at kvinden meget vel kan have været i livsfare. Hun fik knytnæveslag i ansigtet, besvimede efter et hårdt kvælertag og fik kort efter slået ansigtet i asfalten flere gange.

De tre dommere og seks nævninge var alle enige om både at dømme for drabsforsøg og ikke grov vold samt straflængden på de seks år, hvilket er retspraksis på området.

- Der var både formidlende og skærpende omstændigheder, men ikke noget, der kan få dommen til at fravige fra udgangspunktet på seks år, udtalte dommer Ole Stryhn ved det netop overståede retsmøde.

Christian Roses forsvarer, Rune Wiborg, lod med det samme forstå, at dommen ankes til landsretten. I første omgang for at forsøge at få den 40-årige dømt for grov vold i stedet, alternativt de fem års fængsel, forsvareren havde procederet for.

- Min klient er meget overrasket. Han havde regnet med, at han blev dømt for grov vold. Vi er ikke i tvivl om at anke, det havde vi allerede drøftet på forhånd, sagde Rune Wiborg til Sjællandske.

Anklager Anne Marie Fink havde argumenteret for syv års fængsel, idet hun mente, at det var en skærpende omstændighed, at det meste af drabsforsøget var blevet overværet af parrets yngste datter af to, en dengang seksårig pige. Hun var dog yderst tilfreds med resultatet alligevel.

- Langt hed ad vejen var retten enige i anklagemyndighedens synspunkter, så det er svært at være andet end godt tilfreds, lød det.

Christian Rose skal fortsat sidde varetægtsfængslet, frem til sagen kommer for Østre Landsret.

