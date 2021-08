Sejlskole assisteret af helikopter: Lærere bestod »mand over bord«

Se billedserie Redningshelikopteren i aktion under redningsøvelsen på Karrebæk fjord. Fotos: Jørgen C. Jørgensen

Næstved - 13. august 2021

I et kraftigt vindstød kæntrer flere at sejlskolens Megin-joller. Sejlere falder over bord, én går i panik, følgebåden skal redde en bevidstløs underafkølet sejler op. Efter en tid med råben og skrigen tændes nødblus og rød røg lægger sig ud over fjorden, for at markere hvor ulykkesstedet er. Fra nord kommer Søværnets store redningshelikopter ud over Karrebæk fjord og pisker vandet op. På vandet kommunikerer bådene med redningshelikopteren via VHF-radio. Redningshelikopteren hejser en mand ned på det oprørte vand for at hjælpe den bevidstløse sejler i sikkerhed, BARE ROLIG - der her er kun beskrivelsen af en meget realistisk øvelse!

Fint besøg Hvert år deltager de 20 sejllærere i Næstved Kommunes sejlskole i en sikkerhedsdag, hvor de øver førstehjælp, hjerte/lungeredning, sikkerhedsøvelser og får opdateret sikkerhedsinstruks og tjeklister, så kommunens børn år efter år trygt kan få sejlundervisning på Karrebæk fjord.

Med ansvaret for at de 700 skoleelever om året kommer ud og oplever fællesskabet ved at sejle, er det vigtigt at lærerne holder sig skarpe på sikkerheden.

- Vi står med et stor ansvar, som vi tager alvorligt, siger sejlskoleleder Mikkel Jensen.

I år deltog Søværnets redningshelikopter for første gang i øvelsen, hvor sejllærerne fik prøvet om de kan holde hovedet koldt og kommunikere med redningsholdet på helikopteren via VHF-radioen, mens helikopteren både larmer og skaber orkanlignende vind under sig. Lærerne vidste ikke få forhånd hvad de skulle udsættes for under den simulerede nødsituation.

Vellykket øvelse Reaktionen fra sejllærerne, da de igen var kommet i land igen var entydig: De ting, som de har trænet så mange gange virkede, Alle vidste hvad de skulle gøre, ingen gik i panik, og det var muligt at kommunikere med redningshelikopteren selv om det var svært at høre hvad der blev sagt.

- Det var en god oplevelse, som vi aldrig håber der bliver brug for i virkeligheden, siger Mikkel Jensen.

Han har brugt et halvt år på at planlægge øvelsen og er glad for at det gik godt.

- Vi har heldigvis aldrig haft en nødsituation i de mere end 25 år sejlskolen har eksisteret, slutter han.

I hverdagen underviser sejllærerene 7. klasser fra hele Næstved Kommune i sejlads og samarbejde på Danmarks eneste sejlskole for skoleelever.

