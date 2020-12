Se billedserie Hvis erhvervshavnen flytter ud på Ydernæs, er det slut med at sætte sejl fra Næstved, mener Næstved Sejlklubs formand Torben Søndergaard Nielsen. Foto: Anna C. Møhl

Sejlklubbens appel: Flytning af havnen vil ødelægge sejlermiljøet

Næstved - 02. december 2020 kl. 12:01 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

En udflytning af Næstved Havn til Ydernæs vil gøre sejlklubben hjemløs. Det frygter Næstved Sejlklub inden først havnebestyrelsen og senere et samlet byråd skal beslutte sig for om byens erhvervshavn skal flytte længere ud i kanalen eller helt lukke i.

- Det scenarie vi frygter mest er, at havnebestyrelsen beslutter sig for, at fremtiden hedder Ydernæs. Det vil være ødelæggende for sejlermiljøet i byen, da vi ingen muligheder har for at flytte sejlklubben, siger formand for Næstved Sejlklub, Torben Søndergaard Nielsen.

Klemt eller glemt Appellen fra sejlerfolket kommer inden Næstved Havn senere i dag præsenterer en rapport om erhvervshavnens fremtid og kommende udflytning.

Næstved Sejlklub, der tæller 500 medlemmer, frygter at blive klemt eller glemt i den kommende havnedebat, hvor byrådet 26. januar beslutter sig for, hvad der skal ske med erhvervshavnen.

- Vi har meget på spil. En placering af Næstved Havn på Ydernæs vil betyde, at alt det arbejde vi lagde i sejlklubbens udflytning tilbage i 1998 reelt er spildt, påpeger Torben Søndergaard Nielsen.

Næstved Sejlklub råder over 75 bådpladser, klubhus, mastehus, mastekran, 8.000 kvadratmeter beddingsplads, samt jolleafdeling og parkeringspladser på Ydernæs. Og hvis erhvervshavnens fremtid ligger på Ydernæs, så er det slut med at sætte sejl fra Næstved, frygter sejlerklubben.

- Hele Karrebæk Fjord er udlagt til Natura 2000 område, så der er ingen alternative placeringer. Hverken inderhavnen eller Søfronten i Karrebæksminde kan huse sejlerne, hvis arealerne på Ydernæs inddrages af erhvervshavnen, siger sejlerformanden.

Stor erstatning Hvis havnebestyrelsen - og senere byrådet - alligevel beslutter sig for at erhvervshavnen flytter til Ydernæs, så er der et regnestykke, der skal gøres op i form af erstatning, påpeger sejlklubben.

- Da vi anlagde Ydernæs i 1998, var det et gør-det-selv projekt til 12 millioner kroner. I dag vil det formentlig løbe op i 40 millioner kroner, vurderer Torben Søndergaard Nielsen. Artiklen fortsætter under billedet

En erstatningshavn i Karrebæksminde vil ikke være en gangbar løsning, hvis sejlerfolket må opgive Ydernæs, forudser Næstved Sejlklub. Foto: Robert Fischer

Næstved Havns fremtid er til debat, efter byrådet tilbage i 2019 besluttede sig for at flytte erhvervshavnen ud af byen. Debatten fik ny næring, efter at borgmester Carsten Rasmussen (S) i et interview med Sjællandske i juli, foreslog en total nedlæggelse af Næstved erhvervshavn.

- Min mavefornemmelse siger mig, at der ikke er fremtid i en erhvervshavn i Næstved, lød det i sommer fra borgmesterens kolonihavehus. Modsat mener havneformand Kristian Skov-Andersen (V), at havnen er en sund forretning - også uden sommerhusgrunde i vandkanten i Karrebæksminde - og at erhvervshavnen med fordel kan placeres udenfor byen.

Om lidt bliver vi klogere - og nu har sejlerne talt.

- Det er jo ikke kun sejlklubben, der bliver fattigere. Det gør hele Næstved, hvis sejlermiljøet forsvinder fra Ydernæs, lyder appellen til de folkevalgte.

