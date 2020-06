Carsten Eskelund fortsætter med at kæmpe for, at svingbroen åbner for lystsejlere. Foto: Mogens Lorentzen

Sejler kæmper fortsat for svingende bro

Carsten Eskelund er en ihærdig mand. Som lystsejler irriterede det ham voldsomt, at svingbroen over Kanalen ikke ville åbne for fritidssejlere. Kun mindre både kunne sejle under broen, der kun svingede op for erhvervsskibe. Og kongeskibet. Men så gik Carsten Eskelund til myndighederne. Han kunne ikke forlige sig med, at sejlerne kun kunne komme ind til Næstved Havn i kølvandet på fragtskibe.