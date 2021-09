Vinderne af Næstved Kommunes Miljø- og Naturpris blev Niels og Nina Rasmusen, Spjellerupgård (t.h), mens nummer to blev Søren Grothe Petersen, formand for Sydsjællands Ørredfond (t.v.) og nummer tre blev Tommy og Tine Nielsen fra Hyllinge. Privatfoto

Se vinderne af natur- og miljøpris: Stort vådområde er blevet til fugleparadis

Næstved - 12. september 2021 kl. 19:30 Kontakt redaktionen

Det var Naturens Dag søndag, hvor årets vinder af Næstved Kommunes Miljø- og Naturpris blev fundet.

Arrangementet blev afholdt i Rådsmandshaven bag kommunens administrationsbygning.

Prisen tildeles en organisation, forening, klub, virksomhed eller person, der har formået at integrere respekten for miljø og natur i sin virksomhed eller gerning - eller på anden vis har gjort en særlig indsats for miljøet og naturen i Næstved Kommune. Prisen kan både tildeles for en mangeårig indsats eller for en specifik aktivitet eller et event.

Rigt fugleliv Vinderen blev Nina og Niels Rasmusen, Spjellerupgård, for deres store indsats med at skabe det store vådområde ved Bjørnebækken.

- Området er blevet skabt i et godt samarbejde mellem Nina og Niels Rasmussen fra Spjellerupgård og Næstved Kommune, sagde borgmester Carsten Rasmussen (S).

Vådområdet har skabt et rigt fugleliv. Der er ca. 100 forskellige fuglearter i området. Blandt andet sølvhejre, havørn, bramgæs, grågæs, traner og forskellige ænder, herunder den sjældne halsbåndstroldand.

Nina og Niels Rasmussens konstruktive tilgang til projektet har gjort, at der er fundet en god balance mellem offentlig adgang via sti og fugletårn, fortsat landbrugsdrift og hensyn til natur og dyreliv, fortalte borgmesteren.

Nina og Niels Rasmussen er vindere af prisen på grund af, at de er gået meget konstruktivt ind i projektet, som er gennemført ved frivillige aftale. Projektet er et godt eksempel på et offentligt-privat-partnerskab. Samtidig kan offentligheden se projektet, og dermed kan det inspirere andre til at følge det gode eksempel. Endelig reducerer projektet kvælstofudledningen. Endnu en gang tillykke til alle nominerede og vinderen. Og så håber jeg, at alle vil få en masser gode oplevelser i vores skønne natur, sagde han.

Ørredens gode ven På andenpladsen kom Søren Grothe Petersen, formand for Sydsjællands Ørredfond.

Søren Grothe Petersens fokus er på fisk og særligt ørred. Men det gode lystfiskerliv hænger tæt sammen med gode forhold for naturen, hvor fiskene jo gerne skulle have det godt, lød det i begrundelsen

- Søren Grothe Petersen har i mange år arbejdet for at forbedre vandløbene i kommunen og dermed styrke fiskebestanden. Blandt andet i samarbejde med de unge i FGU Midt- og Østsjælland, som har været med til at udsætte ørred, sagde Carsten Rasmussen.

Søren Grothe Petersen og Ørredfonden var også med til at kaste gamle juletræer i Susåen. Der var dog en mening med galskaben, da træerne skulle skabe gydeplads og skjul for helt. Helten i Susåen er en unik fiskeart for Sjælland.

Næstved Kommune vil derfor gerne hædre Søren for hans store faglig viden om naturen, fokus på at få aktiveret de unge og formidling omkring lystfiskere og vandmiljø. Godt lystfiskeri og god natur går hånd i hånd.

Ynglende rørhøg Tredjepladsen gik til Tine og Tommy Nielsen fra Hyllinge

Tine og Tommy Nielsen har virkelig fået skabt et skønt område omkring deres ejendom. De har i flere omgang købt jord omkring deres ejendom og omdannet dele af denne til natur. I alt er der plantet omkring 10.000 træer i området. Der er blandt andet etableret flere grønne åndehuller i området, frugttræer med føde til de vilde dyr og etablereret to søer. Og en tredje sø er på vej, sagde Carsten Rasmussen.

De har skabt det af egen drift og har selv stået for hele projektet. Og betalt af egen lomme.

Der er kommet et rigt dyreliv i området. Der har været en ynglende rørhøg ved en af søerne. Den byggede en kæmpe rede på to meter i diameter med siv fra rør fra søens vegetation. Søerne tiltrækker i det hele taget rovfugle, grågæs, blishøns, grå-ænder mv. Samtidig høres der ofte en større koncert fra søerne når grøn frø kvæk-ker løs.

- Så vi vil gerne hædre Tine og Tommy Nielsen for deres rigtig gode initiativ. Uden deres indsats var jorden nok blevet udnyttet til landbrug. I stedet er der skabt et naturskønt åndehul for dyr og fugle. Og til glæde for de mennesker, som kommer forbi, sagde han.

