Se video og billeder: Gigantisk gasledning moser sig gennem markerne

Hvad er det for noget gravearbejde, der foregår på markerne tværs hen over Sydsjælland?

For at svare på spørgsmålet, skal Sjællandske to medarbejdere gennemgå et online arbejdsmiljø- og sikkerhedskursus. Man skal vide, hvad man gør, hvis der går hul på tanken og dieselolien løber ned i et vandløb. Man skal også have sikkerhedshjelm, sikkerhedssko, refleksvest og sikkerhedbriller på, inden man bevæger sig ind på en af Energinets byggepladser.