Se eller gense: Ikonisk kro er skvattet helt sammen

Næstved - 26. september 2020 kl. 00:30 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen

Forfaldet er omfattende på kroen, der engang var kendt i hele landet. Sjællandske har været på et kortvarigt kroophold i Mogenstrup. Sammen med Varnny Mattsson og tidligere tjenerelev Chris Hermansen går turen gennem den hærgede og tidligere så levende Mogenstrup Kro.

Der har ikke været en gæst på kroen siden 31. december 2007. Den nordiske hotelkæde First besluttede at lukke den ellers så hæderkronede kro og lige siden har der været helt dødt. I juli gik First Hotels konkurs.

Lokalrådet i Mogenstrup har igennem flere år forsøgt at genoplive om ikke et hotel, så i hvert fald bygningerne. Der har været tale om blandt andet et hospice, men ejerne af bygningen hoppede ikke med på den idé. I stedet har hotelkæden siden 2007 årligt hældt 1,5 millioner kroner i at holde bygningerne nogenlunde lune, ejendomsskat og viceværtordning - til ingen verdens nytte.

Omfattende vandskader i murværk Bygningerne er i elendig forfatning og skal rives ned. Vinduerne er rådne, taget er ved at skride sammen og der er omfattende vandskader i murværket. Boligselskabet Flexbo Sjælland bygger 78 seniorvenlige boliger og en vellignende kopi af den gamle landevejskro til en samlet sum af 138 millioner kroner. De nye boliger ventes klar til indflytning i Mogenstrup sidst i 2022.

- Det er stadig vemodigt, at vi har mistet kroen, men der kommer noget godt ud af det med boliger midt i naturen, siger Varnny Mattsson og fortæller, at han og hans hustru allerede har skrevet sig op til en lejlighed. Artiklen fortsætter under billedet.

Forfaldet er omfattende.

Festen stoppede aldrig Mogenstrup Kro var i perioden fra 1978 til 1992 ejet af Anni og Bent Olsen. Bent Olsen var for Mogenstrup Kro, som Simon Spies var for Spies Rejser. Den festlige og farverige entreprenør, der fik tingene til at ske.

Kroen var kendt i hele kongeriget for Mogenstrup Revyen. Kendisser valfartede til Mogenstrup og der var kø ved baren. Blandt andre komikeren Kai Løvring, tv-værten Michael Meyerheim, politikeren Poul Schlüter og sangerinden Sanne Salomonsen.

Chris Hermansen var tjenerelev, da festen aldrig syntes at stoppe. Han står i Jægerstuen, hvor der engang var dækket op til gæster. Nu er der tomt og spindelvævene hænger i guirlander.

- Derovre sad Geort Metz og spiste smørrebrød. Han skældte mig ud over, at der var så meget mad, at han ikke kunne spise op. Og derover sad en stor Bandidos-rocker, siger Chris Hermansen og peger på et mørkt hjørne i Jægerstuen.

Den unge tjenerelev var ikke meget for det, men chefen bad ham om at få rockeren til tage sin vest med rygmærke af hensyn til de andre gæster. Historierne er mange fra det kendte revyhotel.

- Da Bent Olsen solgte kroen forsvandt det unikke. God kromad blev til dåsemad, siger Varnny Mattsson.

Fylder med papirer I det store køkken i kælderen står stegepanderne klar på gasblussene til en omgang frikadeller. En indkøbsseddel minder om, at der skal købes 10 liter sødmælk, 23 liter ymer og to kilo pasteuriserede æg. Et ventilationsanlæg blev installeret i 2007. Det har aldrig været i drift. På bogholderens kontor ligger mapper med personaleoplysninger, løn og lærlingekontrakter.

- Det virker som om, personalet gik hjem kl. 16 og troede, de skulle møde igen næste morgen, siger Varnny Mattson.

I lokalrådet er der stor tilfredshed med, at der endelig sker noget med den ikoniske bygning. Den har i mange år skæmmet Mogenstrup og mindet alle om fortidens fortræffeligheder.

- Der er en dyster stemning og det hele er bare så ærgerligt. Men sådan er verden, siger Chris Hermansen.

Landevejskroen havde i Chris Hermansens tid 150 ansatte. Fire af dem var tjenerelever. Baren i Atriumsalen er blevet foræret til Hammer Forsamlingshus og det mest værdifulde inventar er blevet solgt. Inden murene væltes inviterer lokalrådet til stort loppemarked. Her vil man kunne krejle sig til fade, lamper, skilte og møbler fra dengang, der blev holdt fest på den gamle landevejskro.