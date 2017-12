Se billedserie Udlændingestyrelsens nye byggeri set fra Rampen. Til venstre anes Campus, til højre stationen og i baggrunden Næstved Sygehus: Visualiseringer: Bygningsstyrelsen og A. Enggaard A/S med AART Architects A/S og Arne Elkjær A/S

Send til din ven. X Artiklen: Se de nye billeder: Udlændingestyrelsen skal bo over for Munkebakken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se de nye billeder: Udlændingestyrelsen skal bo over for Munkebakken

Næstved - 20. december 2017 kl. 17:00 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre atriumhuse i op til fem etager. Med samlet areal på 9.900 kvadratmeter.

Det er Udlændingestyrelsens nye lokaler, som skal opføres på Posthusparkeringen mellem Næstved Station og Munkebakken.

Det århusianske entreprenørfirma A. Enggaard A/S skal stå for projektet, der gennemføres som et OPP-projekt.

Det betyder, at A. Enggaard A/S sammen med AART Architects A/S og Arne Elkjær A/S skal stå for opførelsen, den efterfølgende drift, vedligehold, rengøring, med videre i en 20-årig periode.

Det er mere end to år siden regeringen besluttede, at Udlændingestyrelsen skulle flyttes til Næstved med cirka 375 medarbejdere. Det omfatter cirka 9.900 kvadratmeter kontorlokaler indrettet i tre forskudte atriumhuse på op til fem etager. Bygningen til Udlændingestyrelsen vil blandt andet rumme et stort borgeservicecenter, hvor der årligt kommer op til 50.000 besøgende. Projektleder i Bygningsstyrelsen, Kristian Fuglsang Strøm forventer byggestart i sidste halvdel af 2018, og Udlændingestyrelsen ventes at åbne i Næstved i foråret 2020.