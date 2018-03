Se billedserie Fotos: Preben Madsen/Media Næstved Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Se billleder: Slæbebåden Gavnø forlist Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billleder: Slæbebåden Gavnø forlist

Næstved - 23. marts 2018 kl. 18:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bøjebåden »Gavnø« blev fredag eftermiddag trukket op af Karrebæk Fjord med hjælp fra et større fartøj, der havde både dykker og kran ombord. »Gavnø« ejes af Næstved Havn og har i nogle dage været forlist og ligget på bunden af Karrebæk Fjord ved indsejlingen til Karrebæksminde.

Den lille båd bruges som arbejdsbåd til at løse flere forskellige opgaver for havnen. En af de største opgaver er at sørge for, at bøjerne i Karrebæk Fjord er placeret de rigtige steder. Det var netop en sådan opgave »Gavnø« var på, da det gik galt, og skibet sank på et par meters dybde.

Der var to mænd ombord på skibet, som var ved at arbejde med en af sejlrendens bøjer. Af ukendte årsager holdt hydraulikken op med at virke, så bådens støtteben ikke kunne løftes op.

Båden stod derfor fast på bunden, og de to arbejdere blev sejlet i land for at hente værktøj, så der kunne udføres en reparation. Inden de to arbejdere kom tilbage, havde den skiftende vandstand flyttet båden så meget, at det ene støtteben nu stod over dybere vand. Da det igen blev mere lavvandet, krængede båden om på siden og sank.

Sandsugeren »Mette Pan«, som dagligt har flere ture gennem kanalen, kunne med forsigtighed og lav fart lige akkurat passere stedet under bjergningen. Det lykkedes uden de store problemer at få bjerget den sunke båd og bugseret den ind til kajen. Ingen kom til skade ved uheldet.