- Vi får desværre ikke lov til at bruge de her sager særlig tit, siger Michael Aandalen Kiil og kigger længselsfuldt ned i sin værktøjskasse. Foto: Claus Bech

Se billederne: Slot genopføres

Det er det traditionelle tømrerhåndværk, han taler om. På denne opgave er der nemlig brug for at tage netop det i brug.

- Jeg ville virkelig gerne være et sted, hvor de havde opgaver som den her, fortæller han.

Ole Bødker Thomsen fortæller, at det ikke er alle unge, der interesserer sig for historiske renoveringer.

- Det kan være svært at tiltrække unge mennesker til den her type byggerier. Du kan nemlig ikke have dem gående på akkord. Derfor kan de ikke tjene lige så mange penge, som på at bygge et almindeligt lejlighedskompleks, siger Ole Bødker Thomsen.