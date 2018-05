Se billeder fra sjællandsmesterskab

Der var liv og glade dage, da Svenstrup Efterskole var vært for efterskolernes sjællandsmesterskab i fodbold. Vejret viste sig i dagens anledning som en venlig medspiller, og solen dannede derfor en fantastisk ramme, da efterskoler fra hele regionen dystede om hæder og ære på fodboldbanen. Nok handlede det mest af alt om at vinde, men for de mange deltagende elever handlede det også om at have en sjov dag, hvor sammenholdet var i højsædet.